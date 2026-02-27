Left Menu

Target in Crisis: Shareholder Dissent and Strategic Missteps

Over recent years, Target faces mounting criticism over its strategies, with shareholders questioning decisions affecting reputation and sales. While competitors like Walmart thrive, Target grapples with profit declines and backlash from retreating on diversity initiatives. Shareholders push for governance changes amid concerns of reputational and financial risks.

Updated: 27-02-2026 22:45 IST | Created: 27-02-2026 22:45 IST
Target Corporation has been under scrutiny from dissatisfied shareholders questioning its strategic decisions that have led to a decline in reputation and profit. The retail giant, known for its once innovative 'Tar-zhay' flair, struggles amid fierce competition from Walmart and Costco, resulting in a 14% profit drop over the last five years.

Investor dissatisfaction has soared following Target's rollback on diversity, equity, and inclusion initiatives, prompting boycotts that have harmed sales. With a market value plummeting to $52 billion, shareholders are advocating for structural changes, demanding independent board chairs and increased accountability from leadership.

CEO Michael Fiddelke, who took over on February 1, faces pressure to navigate these challenges. Amidst heightened competition and strategic missteps, Target emphasizes a refocused strategy on merchandising excellence and technological leverage to restore growth and shareholder confidence.

(With inputs from agencies.)

