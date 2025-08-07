National Security Advisor Ajit Doval calls on Russian President Vladimir Putin in Moscow.
PTI | Moscow | Updated: 07-08-2025 21:26 IST | Created: 07-08-2025 21:26 IST
National Security Advisor Ajit Doval calls on Russian President Vladimir Putin in Moscow.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Thailand Stands Firm on Bilateral Talks with Cambodia
Elon Musk's Starlink Shutdown Raises Global Security Concerns
UPDATE 3-Trump travels to Scotland for golf and bilateral talks as EU trade deal nears
UPDATE 4-Trump arrives in Scotland for golf and bilateral talks as EU trade deal nears
How AI and cyber deterrence are undermining morality in global security