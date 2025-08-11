Australia will recognise Palestine as a state, Australian Prime Minister Anthony Albanese says, reports AP.
