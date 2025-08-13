Maoist killed in gunfight with security forces in Jharkhand's West Singhbhum district: Police.
PTI | Chaibasa | Updated: 13-08-2025 10:46 IST | Created: 13-08-2025 10:46 IST
- Country:
- India
Maoist killed in gunfight with security forces in Jharkhand's West Singhbhum district: Police.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Escalating Conflict in Gaza: Aid Efforts and Civilian Casualties Amid Israeli Strikes
Ceasefire Breached: Cambodia and Thailand in Renewed Conflict
At least 5 Kanwariyas killed in road accident in Jharkhand's Deoghar, many injured: IG Dumka zone.
Tragic Collision: Bus of Kanwariyas Crashes with Truck in Jharkhand's Deoghar
Iraq's Balancing Act: Navigating Conflicts and Cultivating Alliances