Multiple journalists killed by Israeli strikes on Nasser Hospital, including freelance journalist who worked for AP, reports AP.
PTI | Deiral-Balah | Updated: 25-08-2025 14:38 IST | Created: 25-08-2025 14:38 IST
