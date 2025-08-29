Left Menu

Top adviser to RFK Jr. will serve as acting CDC leader after White House pushes out director, source says, reports AP.

PTI | Washington DC | Updated: 29-08-2025 02:58 IST | Created: 29-08-2025 02:58 IST
Top adviser to RFK Jr. will serve as acting CDC leader after White House pushes out director, source says, reports AP.

Top adviser to RFK Jr. will serve as acting CDC leader after White House pushes out director, source says, reports AP.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Sebastian Coe Confident in Gene Testing at Tokyo World Championships

Sebastian Coe Confident in Gene Testing at Tokyo World Championships

 Global
2
Iran Offers to Revive Fair Nuclear Talks Amidst Sanction Tensions

Iran Offers to Revive Fair Nuclear Talks Amidst Sanction Tensions

 Global
3
FTC Chair Challenges Gmail on Alleged Partisan Spam Filtering

FTC Chair Challenges Gmail on Alleged Partisan Spam Filtering

 Global
4
A Sandwich Scuffle: Misdemeanor Charge for Justice Department Employee

A Sandwich Scuffle: Misdemeanor Charge for Justice Department Employee

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Indian universities face integrity crisis amid rise of AI-assisted cheating

Future healthcare professionals curious but unprepared for AI and robotics integration

Blockchain boosts trust, efficiency and security in global data supply chains

AI and IT innovations propel agriculture toward the era of smart farming

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025