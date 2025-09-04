China's Foreign Ministry says visiting North Korean leader Kim Jong Un will meet with Chinese leader Xi Jinping, reports AP.
PTI | Beijing | Updated: 04-09-2025 13:51 IST | Created: 04-09-2025 13:51 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
