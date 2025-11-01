Federal govt is meting out step-motherly treatment to Karnataka and imposing Hindi: CM Siddaramaiah in Rajyotsava address.
PTI | Bengaluru | Updated: 01-11-2025 11:42 IST | Created: 01-11-2025 11:42 IST
- Country:
- India
Federal govt is meting out step-motherly treatment to Karnataka and imposing Hindi: CM Siddaramaiah in Rajyotsava address.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Siddaramaiah's Call for Kannada: Cultural Revival Urged at Rajyotsava
Children of developed nations think, learn, dream in mother tongue but here situation is against it: CM Siddaramaiah in Rajyotsava address.
English, Hindi are weakening talent of our children: Siddaramaiah in Rajyotsava address.
Injustice is being done to classical language Kannada by denying adequate funds for its growth: CM Siddaramaiah in Rajyotsava address.
'We have to oppose all those who are anti-Kannada': Karnataka CM Siddaramaiah in Rajyotsava address.