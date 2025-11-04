Four militants killed in encounter with security forces in Manipur's Churachandpur district: Officials.
PTI | Imphal | Updated: 04-11-2025 11:20 IST | Created: 04-11-2025 11:20 IST
- Country:
- India
Four militants killed in encounter with security forces in Manipur's Churachandpur district: Officials.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Envizom: Revolutionizing Environmental Intelligence for Smarter Decision-Making
Indian Markets Encounter Consolidation Amid Global Uncertainty
Artificial Intelligence Deals Fuel Market Gains Amid Economic Uncertainty
Rescue Operation at Historic Rome Tower Collapse
Operation Mallandur: Capturing the Wild Tusker of Karnataka