Bharti Enterprises, Warburg Pincus to collectively acquire a 49 per cent stake in Haier India: Statement.
PTI | New Delhi | Updated: 24-12-2025 13:51 IST | Created: 24-12-2025 13:51 IST
Bharti Enterprises, Warburg Pincus to collectively acquire a 49 per cent stake in Haier India: Statement.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Bharti Enterprises, Warburg Pincus announce strategic investment in Haier Group subsidiary Haier India: Statement.
Samsung's Strategic Leap: AI Investment Sparks a New Era in India
Investment Surge: Private Equity and Venture Capital Boom
Tata Motors Accelerates Electric Future with Ambitious Investment Plans
A.P. Moller Capital's Landmark Investment in India's Renewable Energy