Trump, in video message, says 'there will likely be more' US service members killed in Iran conflict before it ends, reports AP.
PTI | Palmbeach | Updated: 02-03-2026 02:59 IST | Created: 02-03-2026 02:59 IST
Trump, in video message, says 'there will likely be more' US service members killed in Iran conflict before it ends, reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
E-3 Responds to Middle East Tensions Escalation
Escalating Tensions: US-Iran Clash Results in American Casualties
Heightened Tensions: National Capital Mourns Khamenei Amid Security Escalation
We support de-escalation, regional peace, security and stability: PM Modi to UAE president.
Iran Voices Willingness for De-escalation Amid Rising Tensions