Left Menu

Iraqi Shiite militia claims drone attack targeting US forces at airport in Iraq's capital, reports AP.

PTI | Baghdad | Updated: 02-03-2026 08:33 IST | Created: 02-03-2026 08:33 IST
Iraqi Shiite militia claims drone attack targeting US forces at airport in Iraq's capital, reports AP.

Iraqi Shiite militia claims drone attack targeting US forces at airport in Iraq's capital, reports AP.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Drone Strike Disrupts Cyprus' Southern Coast

Drone Strike Disrupts Cyprus' Southern Coast

 Cyprus
2
Blaze Disrupts Operations at Ecuador's Largest Oil Refinery

Blaze Disrupts Operations at Ecuador's Largest Oil Refinery

 Ecuador
3
Drone Strike Sparks Concerns at RAF Akrotiri in Cyprus

Drone Strike Sparks Concerns at RAF Akrotiri in Cyprus

 Cyprus
4
Iran's Participation in World Cup Uncertain Amid Conflict

Iran's Participation in World Cup Uncertain Amid Conflict

 Iran

OPINION / BLOG / INTERVIEW

High-skill workers gain, routine roles shrink as AI diffusion accelerates

Generative AI may be splitting society into cognitive winners and losers

Who do we trust more: Humans or AI?

Critical thinking at risk or reinforced? New evidence on AI in universities

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026