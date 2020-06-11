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Mumbai, June 11 (PTI)

PTI | Mumbai | Updated: 11-06-2020 17:22 IST | Created: 11-06-2020 17:22 IST
Mumbai, June 11 (PTI)

METALS : (IN RS. PER KG) (INCLUSIVE OF GST)COPPER CABEL SCRAP 432.00 COPPER HEAVY SCRAPS 428.00COPPER ARMATURE (CREDIT) 415.00COPPER SHEET CUTTING NACOPPER UTENSILS SCRAP NABRASS SHEET CUTTING 305.00BRASS UTENSIL SCRAP 280.00ALUMINIUM UTENSIL SCARPS 112.00ALUM EXTRUSION SCRAP 116.00GUN METAL SCRAP NABRASS HONEY 285.00COPPER BILLETS 460.00ALUMINIUM INGOTS 139.00ZINC INGOTS 168.00LEAD INGOTS 141.00TIN INGOTS 1350.00NICKEL CATHODE 995.00CC ROD 464.00-----SUGAR :- Sugar quality S-30 3250 /3322 Sugar quality M-30 3320/3502 -----MUMBAI:- PEPPER / COPRA BLACK PEPPER READY 360/390GINGER BLEACHED ----GINGER UNBLEACHED 275COPRA OFFICE ALAPUZHA 10000 COPRA OFFICE KOZIZODE 9800COPRA RAJAPUR MUMBAI 13500COPRA EDIBLE MUMBAI 13000COCHIN COCONUT OIL --- COCONUT OIL MUMBAI 1600 T.P PTI MUM SVC SHWSHW

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