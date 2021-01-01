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BRIEF-Flights Between India And UK To Resume From Jan 8- India's Civil Aviation Minister Tweet

Reuters | New Delhi | Updated: 01-01-2021 19:55 IST | Created: 01-01-2021 19:51 IST
BRIEF-Flights Between India And UK To Resume From Jan 8- India's Civil Aviation Minister Tweet
Representative Image Image Credit: ANI

INDIA'S CIVIL AVIATION MINISTER: * FLIGHTS BETWEEN INDIA AND UK TO RESUME FROM JAN 8, 2021- INDIA'S CIVIL AVIATION MINISTER TWEET

* OPERATIONS TILL JAN 23 WILL BE RESTRICTED TO 15 FLIGHTS PER WEEK EACH FOR CARRIERS OF INDIA, UK - INDIA'S CIVIL AVIATION MINISTER TWEET * FLIGHT OPERATIONS BETWEEN INDIA AND UK FROM DELHI, MUMBAI, BENGALURU, HYDERABAD ONLY- INDIA'S CIVIL AVIATION MINISTER TWEET

Also Read: UP minister tweeted old, 'edited' news clips on poor condition of Delhi govt schools: Sisodia

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