BRIEF-Flights Between India And UK To Resume From Jan 8- India's Civil Aviation Minister Tweet

BRIEF-Flights Between India And UK To Resume From Jan 8- India's Civil Aviation Minister TweetReuters | New Delhi | Updated: 01-01-2021 19:55 IST | Created: 01-01-2021 19:51 IST
INDIA'S CIVIL AVIATION MINISTER: * FLIGHTS BETWEEN INDIA AND UK TO RESUME FROM JAN 8, 2021- INDIA'S CIVIL AVIATION MINISTER TWEET
* OPERATIONS TILL JAN 23 WILL BE RESTRICTED TO 15 FLIGHTS PER WEEK EACH FOR CARRIERS OF INDIA, UK - INDIA'S CIVIL AVIATION MINISTER TWEET * FLIGHT OPERATIONS BETWEEN INDIA AND UK FROM DELHI, MUMBAI, BENGALURU, HYDERABAD ONLY- INDIA'S CIVIL AVIATION MINISTER TWEET
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