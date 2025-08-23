Left Menu

Revitalizing Kuttanad: A New Wave in Local Aquaculture

Union Fisheries Minister George Kurian announced a pilot project in Kuttanad, focusing on enhancing local fish farmers' livelihoods. The initiative integrates modern and traditional aquaculture practices and establishes Fish Farmers Producers' Organisations to boost economic prospects.

Devdiscourse News Desk | Kochi | Updated: 23-08-2025 19:56 IST | Created: 23-08-2025 19:56 IST
Revitalizing Kuttanad: A New Wave in Local Aquaculture
  • Country:
  • India

Union Fisheries Minister George Kurian has unveiled a transformative pilot project set to revitalize the aquaculture sector in Kerala's Kuttanad region, aimed explicitly at uplifting local fish farmers' livelihoods.

At a meeting at the ICAR–Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI), it was revealed that the programme would blend modern and traditional aquaculture practices, incorporating integrated and cage fish farming, the 'one fish, one paddy' method, and biofloc fish farming, to rejuvenate the regional economy.

The initiative includes establishing Fish Farmers Producers' Organisations (FFPOs), extensive training sessions, and startup encouragement, focusing on post-harvest activities to create jobs and add value to local produce. The plan is tailored to Kuttanad's unique freshwater and brackish water conditions, with comprehensive technical support from leading research institutions.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Odisha Government Launches Massive Stray Dog Sterilization and Vaccination Drive

Odisha Government Launches Massive Stray Dog Sterilization and Vaccination D...

 India
2
Major Food Safety Bust Uncovers Adulterated Cheese in J&K

Major Food Safety Bust Uncovers Adulterated Cheese in J&K

 India
3
Himachal BJP Leadership Huddles at Dhumal's Hub

Himachal BJP Leadership Huddles at Dhumal's Hub

 India
4
Kerala Takes Flight: Pinarayi Vijayan's Vision for Accessible Air Travel

Kerala Takes Flight: Pinarayi Vijayan's Vision for Accessible Air Travel

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Hybrid deep learning strengthens GDP forecasting amid economic volatility

FinTech and AI boost bank stability with Islamic banks benefiting most

Digital colonialism fears rise as Africa lacks resources to manage AI risks

Feminist AI framework pushes back against eurocentric and androcentric AI models

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025