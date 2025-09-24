Maharashtra's Farmers in Distress: Ajit Pawar’s Call for Urgent Assistance
Maharashtra's Deputy Chief Minister Ajit Pawar has urged for immediate government assistance for farmers affected by recent heavy rains. Touring Solapur, he assured farmers of support and instructed immediate relief measures. Criticism arose as discontented voices, like State Congress Spokesperson Sachin Sawant, demanded greater compensation.
24-09-2025
Maharashtra's Deputy Chief Minister, Ajit Pawar, has called for swift action to aid farmers facing severe crop losses due to recent heavy rains.
During a tour of Solapur's Karmala taluka, Pawar met with affected farmers and emphasized the government's commitment to providing necessary aid. He instructed immediate measures for emergency relief.
Meanwhile, criticism from State Congress Spokesperson Sachin Sawant highlighted discontent over the announced aid, urging for greater compensation and questioning governmental priorities.
