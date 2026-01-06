Left Menu

Allcargo Terminals Expands Capacity at Key Indian Port

Allcargo Terminals has increased the capacity of its container freight station near Jawaharlal Nehru Port, boosting its annual capacity to 3.6 lakh TEUs. This move aligns with Allcargo's three-year strategic plan focusing on expansion, digitization, and enhancing logistics infrastructure for India's EXIM trade.

Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 06-01-2026 13:41 IST | Created: 06-01-2026 13:41 IST
Allcargo Terminals Expands Capacity at Key Indian Port
  • Country:
  • India

Allcargo Terminals Ltd, a subsidiary of Allcargo Group, announced a significant expansion of its container freight station (CFS) capacity near Mumbai's Jawaharlal Nehru Port (JNP), raising its annual capacity from 1.90 lakh TEUs to 3.6 lakh TEUs.

This expansion is a key element of Allcargo's three-year strategic vision focusing on increasing scale, driving digitization, and strengthening infrastructure across India. Jawaharlal Nehru Port serves as a critical hub for India's EXIM trade.

Sunny Williams, Regional Head at Allcargo Terminals, emphasized the strategic and timely nature of the expansion, highlighting enhanced operational capabilities. The upgraded facilities, including increased warehousing and over-dimensional cargo zones, support Allcargo's digital-first approach and ambitious growth plans.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Justice March Puts Pressure on Bangladesh-India Ties Over Hadi’s Killing

Justice March Puts Pressure on Bangladesh-India Ties Over Hadi’s Killing

 Global
2
Chilling Temperatures Grip Rajasthan: Schools Extend Winter Break

Chilling Temperatures Grip Rajasthan: Schools Extend Winter Break

 India
3
Siddaramaiah: A Record-Breaking Political Journey

Siddaramaiah: A Record-Breaking Political Journey

 India
4
Mamata Banerjee's Clash with the Election Commission: Allegations of Electoral Misconduct

Mamata Banerjee's Clash with the Election Commission: Allegations of Elector...

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

How AI is reshaping economic and environmental future of agricultural enterprises

Smart cities bet on AI efficiency, governance still catching up

Trust, not technology, is driving the future of fintech adoption

Cities are drowning in waste and data-driven systems may be the only way out

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026