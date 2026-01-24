Left Menu

Trump's Bold Tariff Threat Against Canada: A New Trade Standoff

President Trump threatened a 100% tariff on Canadian imports over a trade deal with China, opposing Canada's agreement to lower tariffs on Chinese electric vehicles for reduced taxes on farm products. Initially, Trump supported Canada's Prime Minister Carney signing the trade deal.

President Donald Trump on Saturday issued a stark warning to Canada, threatening a 100% tariff on goods imported from America's northern neighbor. This move comes in response to Canada's recent trade agreement with China.

In a striking social media announcement, Trump conveyed his firm stance against Canadian Prime Minister Mark Carney's economic strategy. He criticized Carney for allegedly positioning Canada as a 'Drop Off Port' for Chinese goods entering the U.S.

Despite this stern warning, Trump had initially supported the idea, noting that Carney signing the trade deal could be advantageous for Canada. The deal aims to reduce tariffs on Chinese electric vehicles in exchange for decreased taxes on Canadian agricultural products.

