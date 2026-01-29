Aviation Ministry Assures: Pilot-Aircraft Ratio 'Adequate'
The civil aviation ministry confirmed that India's domestic airlines maintain an adequate pilot-aircraft ratio, despite disruptions at IndiGo in December. These disruptions stemmed from multiple causes, including poor planning and management issues. The DGCA imposed fines and mandates on IndiGo, ensuring compliance and operational stability.
The civil aviation ministry assured on Thursday that the current pilot-aircraft ratio for domestic airlines is considered 'adequate'. This statement follows last month's disruptions at IndiGo, attributed to planning lapses in meeting new flight duty norms aimed at curtailing pilot fatigue.
Minister of State for Civil Aviation Murlidhar Mohol highlighted ongoing periodic reviews by airlines to maintain compliance with DGCA norms. Despite the reported adequacy, IndiGo faced operational disruptions due to inadequate regulation preparedness and management flaws in early December.
In his response to the Lok Sabha, Mohol detailed disciplinary actions against IndiGo, including a hefty fine and mandates to secure a bank guarantee. The DGCA continues monitoring to ensure airlines prevent further disruptions, focusing on pilot duty regulations.