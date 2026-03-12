Star Air Expands Regional Connectivity in Maharashtra and Karnataka
Star Air is boosting its connectivity by increasing flights to cities like Kolhapur and Belagavi. The airline's strategy leverages Kolhapur's business prospects and Belagavi's industrial potential. With plans for 550 flights weekly, it aims to enhance travel accessibility in underserved regions and foster regional progress.
Star Air has announced plans to broaden its flight network, enhancing connectivity to cities such as Kolhapur and Belagavi, integral parts of its growing regional portfolio.
Kolhapur's economic vibrancy and Belagavi's strategic location on the Maharashtra-Karnataka border have prompted this expansion, aligning with Star Air's commitment to regional development.
In response to increasing demand, the airline is elevating its weekly flights from 455 to 550, with new daily services between Belagavi and Mumbai, strengthening links with India's financial hub.
