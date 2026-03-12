Left Menu

Star Air Expands Regional Connectivity in Maharashtra and Karnataka

Star Air is boosting its connectivity by increasing flights to cities like Kolhapur and Belagavi. The airline's strategy leverages Kolhapur's business prospects and Belagavi's industrial potential. With plans for 550 flights weekly, it aims to enhance travel accessibility in underserved regions and foster regional progress.

Devdiscourse News Desk | Bengaluru | Updated: 12-03-2026 21:35 IST | Created: 12-03-2026 21:35 IST
Star Air Expands Regional Connectivity in Maharashtra and Karnataka
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Star Air has announced plans to broaden its flight network, enhancing connectivity to cities such as Kolhapur and Belagavi, integral parts of its growing regional portfolio.

Kolhapur's economic vibrancy and Belagavi's strategic location on the Maharashtra-Karnataka border have prompted this expansion, aligning with Star Air's commitment to regional development.

In response to increasing demand, the airline is elevating its weekly flights from 455 to 550, with new daily services between Belagavi and Mumbai, strengthening links with India's financial hub.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Ferrari's Revolutionary 'Flip-Flop' Wing Set to Stir Chinese Grand Prix

Ferrari's Revolutionary 'Flip-Flop' Wing Set to Stir Chinese Grand Prix

 Global
2
China's New Ethnic Minority Law: Bridging Unity or Erasing Identity?

China's New Ethnic Minority Law: Bridging Unity or Erasing Identity?

 Global
3
New H-1B Policy: Balancing Wage and Role for Indian Master's Graduates

New H-1B Policy: Balancing Wage and Role for Indian Master's Graduates

 Global
4
Bayern Munich Faces Injury Setbacks: Alphonso Davies and Others Sidelined

Bayern Munich Faces Injury Setbacks: Alphonso Davies and Others Sidelined

 Germany

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Tech boom in education comes with hidden cost: Teacher technostress

Public sector AI can harm trust, rights and fairness

Financial language models carry bias across gender, race and body attributes

Stacked AI model improves credit default forecasting

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026