Trump Administration Sues Harvard Over Admission Policies
The Trump administration has sued Harvard University, claiming it failed to comply with a federal probe into its admissions process concerning race considerations. The Justice Department seeks documents to assess if Harvard aligns with the Supreme Court's 2023 decision on race-conscious admissions programs.
The Trump administration has filed a lawsuit against Harvard University, accusing it of non-compliance with a federal investigation aimed at determining the legality of race consideration in its admissions process.
This legal action follows President Donald Trump's previous demand for $1 billion from Harvard as part of settling various probes, including controversies over campus diversity and policies regarding Palestine-Israel issues.
The Justice Department states Harvard has consistently delayed providing necessary documents, which are crucial for evaluating adherence to the 2023 Supreme Court decision deeming race-conscious admissions unconstitutional. The lawsuit seeks document production alone, without accusations of discrimination or financial penalties.
