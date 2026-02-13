Left Menu

Trump Administration Sues Harvard Over Admission Policies

The Trump administration has sued Harvard University, claiming it failed to comply with a federal probe into its admissions process concerning race considerations. The Justice Department seeks documents to assess if Harvard aligns with the Supreme Court's 2023 decision on race-conscious admissions programs.

Devdiscourse News Desk | Updated: 13-02-2026 21:19 IST | Created: 13-02-2026 21:19 IST
Trump Administration Sues Harvard Over Admission Policies
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The Trump administration has filed a lawsuit against Harvard University, accusing it of non-compliance with a federal investigation aimed at determining the legality of race consideration in its admissions process.

This legal action follows President Donald Trump's previous demand for $1 billion from Harvard as part of settling various probes, including controversies over campus diversity and policies regarding Palestine-Israel issues.

The Justice Department states Harvard has consistently delayed providing necessary documents, which are crucial for evaluating adherence to the 2023 Supreme Court decision deeming race-conscious admissions unconstitutional. The lawsuit seeks document production alone, without accusations of discrimination or financial penalties.

TRENDING

1
Tamil Nadu Dispels Bird Flu Fears: Public Reassured Amidst Crow Deaths

Tamil Nadu Dispels Bird Flu Fears: Public Reassured Amidst Crow Deaths

 India
2
Heartbreak in Indore: 2-Year-Old's Death Highlights Water Crisis

Heartbreak in Indore: 2-Year-Old's Death Highlights Water Crisis

 India
3
IndiGo Challenges Rs 1.27 Crore GST Penalty

IndiGo Challenges Rs 1.27 Crore GST Penalty

 India
4
Mass Exodus: Afghanistan Struggles Amid Unprecedented Returns

Mass Exodus: Afghanistan Struggles Amid Unprecedented Returns

 Switzerland

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Climate extremes reshape gender gaps in global labor markets

EU AI Act has limited impact on healthcare AI market access

Can AI help treat gaming disorder? Big potential and gaps

When people rely on AI, beliefs may follow, not just information

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026