Tribute to Titans: Jayaprakash Narayan and Nanaji Deshmukh Remembered
Prime Minister Narendra Modi honored Jayaprakash Narayan, a stalwart of the freedom movement against Emergency, and Nanaji Deshmukh, on their birth anniversaries. Modi praised Narayan's dedication to democracy and governance. Deshmukh was recognized for his commitment to rural empowerment and was influenced by Narayan's vision.
Updated: 11-10-2025 09:44 IST | Created: 11-10-2025 09:44 IST
Prime Minister Narendra Modi paid homage to Jayaprakash Narayan, a pivotal freedom fighter and leader against Emergency, as well as Nanaji Deshmukh, on their birth anniversaries.
Modi emphasized Narayan's legacy as Loknayak, highlighting his relentless efforts to empower citizens and uphold Constitutional values through movements like Sampoorna Kranti, which sparked socio-political awakenings in India.
Deshmukh, Modi remarked, was a visionary social reformer and a strong advocate for rural empowerment and self-reliance, drawing inspiration from Narayan's ideals.
