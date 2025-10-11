Left Menu

Tribute to Titans: Jayaprakash Narayan and Nanaji Deshmukh Remembered

Prime Minister Narendra Modi honored Jayaprakash Narayan, a stalwart of the freedom movement against Emergency, and Nanaji Deshmukh, on their birth anniversaries. Modi praised Narayan's dedication to democracy and governance. Deshmukh was recognized for his commitment to rural empowerment and was influenced by Narayan's vision.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 11-10-2025 09:44 IST | Created: 11-10-2025 09:44 IST
Tribute to Titans: Jayaprakash Narayan and Nanaji Deshmukh Remembered
Jayaprakash Narayan
  • Country:
  • India

Prime Minister Narendra Modi paid homage to Jayaprakash Narayan, a pivotal freedom fighter and leader against Emergency, as well as Nanaji Deshmukh, on their birth anniversaries.

Modi emphasized Narayan's legacy as Loknayak, highlighting his relentless efforts to empower citizens and uphold Constitutional values through movements like Sampoorna Kranti, which sparked socio-political awakenings in India.

Deshmukh, Modi remarked, was a visionary social reformer and a strong advocate for rural empowerment and self-reliance, drawing inspiration from Narayan's ideals.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Controversy Erupts as Women Journalists Barred from Afghan Foreign Minister's Press Conference in Delhi

Controversy Erupts as Women Journalists Barred from Afghan Foreign Minister'...

 India
2
Telangana High Court Stays BC Quota Increase Amid Election Hurdles

Telangana High Court Stays BC Quota Increase Amid Election Hurdles

 India
3
Honoring Heroes: Jammu and Kashmir L-G Pays Tribute to Fallen Soldiers

Honoring Heroes: Jammu and Kashmir L-G Pays Tribute to Fallen Soldiers

 India
4
CDC Faces Major Layoffs Amid U.S. Government Shutdown

CDC Faces Major Layoffs Amid U.S. Government Shutdown

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Global South users harness digital platforms for aspiration and collective safety

Welfare-oriented economies outperform market-driven peers in OECD green growth race

MedLog protocol to bring transparency and oversight to AI in healthcare

AI governance gaps threaten trust and fairness in academic institutions

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025