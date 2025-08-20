Left Menu

China Challenges Canada's Steel and Aluminum Tariffs at WTO

China has initiated dispute consultations at the World Trade Organization over Canadian tariffs and quotas on steel and aluminum, alleging that the measures unfairly target imports from non-free trade partners, including China. Canada's response aims to protect its domestic steel industry from China's overcapacity and non-market behavior.

Devdiscourse News Desk | Updated: 20-08-2025 23:56 IST | Created: 20-08-2025 23:56 IST
China Challenges Canada's Steel and Aluminum Tariffs at WTO
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

On Wednesday, China requested dispute consultations at the World Trade Organization concerning Canadian surtaxes and quotas imposed on steel and aluminum goods, the WTO disclosed.

The measures in contention involve a surtax structured as tariff-rate quotas on certain steel imports from countries without free trade agreements with Canada, including China, according to a WTO notice. Additionally, China is challenging a surtax on goods containing steel or aluminum originating from China.

Prime Minister Mark Carney, aiming to safeguard Canada's steel industry, announced last month plans to implement 25% tariffs on steel imports with components sourced from China by the end of July. Trade Minister Maninder Sidhu's spokesman, Huzaif Qaisar, stated, "These measures respond directly to China's excessive capacity and non-market activities compromising Canada's steel sector and job security."

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Dollar Gains Momentum Ahead of Fed's Jackson Hole Symposium

Dollar Gains Momentum Ahead of Fed's Jackson Hole Symposium

 Global
2
North Korea's Diplomatic Cold Front

North Korea's Diplomatic Cold Front

 South Korea
3
Trump's Interest Rate Critique: Housing Market Under Pressure

Trump's Interest Rate Critique: Housing Market Under Pressure

 Global
4
U.S. Treasury Secretary Praises China Tariff Truce

U.S. Treasury Secretary Praises China Tariff Truce

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Innovative Blue Financing Urged to Protect Thailand’s Marine Life and Livelihoods

Uruguay’s Work-Study Initiative Delivers Higher Wages and Job Stability for Youth

Heat, Floods, and Poverty: How Climate Change is Reshaping Human Capital in ECA

Sierra Leone’s Education Boosted by PBF, but Equity and Capacity Gaps Remain

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025