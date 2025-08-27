Left Menu

Australia Expels Iranian Ambassador Amid Rising Tensions and Attacks

Australia expelled Iran's ambassador, blaming Iran for guiding antisemitic attacks across Sydney and Melbourne. Disregarding Israel's influence claims, Canberra acted on its own intelligence. Despite Iran's denials, Australian officials emphasize Tehran's involvement, while warning citizens in Iran to leave following the embassy closure.

In a significant diplomatic move, Australia has expelled Iran's ambassador, Ahmad Sadeghi, amid accusations of Tehran directing antisemitic attacks in Sydney and Melbourne. Home Affairs Minister Tony Burke has dismissed claims that Israeli influence prompted this expulsion, underlining that Australia's decision was independent and based on its own intelligence assessments.

Tensions between Australia and Israel had previously escalated following Canberra's recognition of a Palestinian state. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had criticized Australian Prime Minister Anthony Albanese, accusing him of betraying Israel. However, Australia's recent actions come in response to security concerns, not these political disagreements.

Iran's alleged involvement in the arson attacks has been consistently denied by Tehran, labeling such accusations as Western hostility. Meanwhile, Australian Foreign Minister Penny Wong has advised Australian nationals in Iran to return home, as the government has decided to close its embassy there, citing safety concerns for its citizens.

