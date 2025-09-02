Left Menu

Xi's Diplomatic Show of Strength: A New Era of Alliances

Xi Jinping hosts a trilateral summit in Beijing featuring Russia and North Korea's leaders, promoting their solidarity amidst Western tensions. The key discussions revolve around defense relations and potential military alliances that could influence Asia-Pacific geopolitics. Analysts observe if a new power balance emerges, impacting Western diplomacy.

Devdiscourse News Desk | Updated: 02-09-2025 19:33 IST | Created: 02-09-2025 19:33 IST
Xi's Diplomatic Show of Strength: A New Era of Alliances
Xi Jinping

China's President Xi Jinping convenes a landmark summit with Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un in Beijing, showcasing solidarity among nations sidelined by the West. Amidst heightened geopolitical tensions, the focus is on defense cooperation and potential military alliances that could redefine the Asia-Pacific strategic landscape.

Xi's commitment to challenging hegemonic power politics resonates at a separate summit, with notable critiques of Western actions and alliances. As Putin and Xi solidify energy partnerships, conversations reveal possible shifts in military strategies, posing challenges to existing Western-led security frameworks.

Military collaborations loom as a point of interest, with analysts anticipating trilateral exercises. The summit signifies North Korea's strategic maneuvering to bolster its international standing while emphasizing nuclear capabilities, highlighted by Kim Jong Un's participation and interactions in Beijing.

TRENDING

1
India's Trade Diplomacy on the Rise: Ambitious Deals with US and EU in Sight

India's Trade Diplomacy on the Rise: Ambitious Deals with US and EU in Sight

 India
2
Maitree-XIV: Strengthening India-Thailand Military Ties

Maitree-XIV: Strengthening India-Thailand Military Ties

 India
3
COP30: From Pledges to Action in Belem

COP30: From Pledges to Action in Belem

 India
4
SJM Urges GST Relief for Beedi and Plastic Waste Industries

SJM Urges GST Relief for Beedi and Plastic Waste Industries

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Financial inclusion and digital innovation key to empowering rural women agripreneurs

Heavy ChatGPT usage linked to lower motivation and engagement

Post-COVID era sees surge in AI adoption for green corporate strategies

Explainable AI bridges trust gap between clinicians and algorithms

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025