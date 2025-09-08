India's Extradition Assurance for Mehul Choksi: A Detailed Framework
The Indian government has provided comprehensive assurances to Belgium regarding the detention conditions for Mehul Choksi, wanted in a major bank fraud case, if extradited. The framework, involving various authorities, is designed to meet international human rights standards and aid in upcoming Belgian court decisions on extradition proceedings.
The Indian Ministry of Home Affairs has extended formal assurances to Belgium's Ministry of Justice, outlining detention conditions for businessman Mehul Choksi if extradited in connection with a bank fraud case. The document addresses human rights concerns and offers detailed logistical arrangements, ensuring compliance with international standards.
India seeks Choksi's extradition over allegations related to criminal conspiracy and fraud under multiple sections of Indian law. Authorities promise humane treatment, specifying his proposed Mumbai detention facility, occupancy limits, medical amenities, and oversight protocols, providing Belgian courts with concrete guarantees for judicial evaluation.
Choksi's designated facility will offer individual space, daily meals, medical care, and recreational activities. The document emphasizes legal access, complaint channels, and rigorous staff training, assuring standards are upheld. This assurance aims to persuade Belgian courts, crucial in deciding the extradition's future course.
