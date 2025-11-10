RPT-CORRECTED-Britain's BBC boss Tim Davie to resign, New Statesman reporter says
Reuters | Updated: 10-11-2025 00:05 IST | Created: 10-11-2025 00:05 IST
The director general of Britain's BBC broadcaster, Tim Davie, is about to announce his resignation, New Statesman reporter Ailbhe Rea posted on X on Sunday, without giving a reason.
Reuters could not immediately verify the report.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Tim Davie
- Ailbhe Rea
- New Statesman
- Britain
Advertisement
ALSO READ
CORRECTED-UPDATE 2-Britain's BBC boss Tim Davie resigns following criticism over Trump documentary edit
UPDATE 2-Britain's BBC boss Tim Davie resigns following criticism over Trump documentary edit
CORRECTED-Britain's BBC boss Tim Davie to resign, New Statesman reporter says
UPDATE 1-Britain's BBC boss Tim Davie resigns following criticism over Trump documentary edit
BRIEF-BBC Says Director-General Tim Davie To Step Down