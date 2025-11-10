Left Menu

RPT-CORRECTED-Britain's BBC boss Tim Davie to resign, New Statesman reporter says

Updated: 10-11-2025 00:05 IST
The director general of Britain's BBC broadcaster, Tim Davie, is about to announce his resignation, New Statesman reporter Ailbhe Rea posted on X on Sunday, without giving a reason.

Reuters could not immediately verify the report.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

