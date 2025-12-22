Smart Solutions Revolutionizing India's Power Distribution
Innovative solutions like smart metering and smart grids are transforming India's domestic power distribution sector, enhancing efficiency and consumer empowerment. The Revamped Distribution Sector Scheme aims for financial sustainability by replacing conventional meters with smart ones. Experts stress balanced planning amid rising renewable energy penetration.
- Country:
- India
Smart metering and grid technologies are significantly advancing India's power distribution sector, improving billing efficiency and consumer empowerment, as stated by Atul Bali, Director of the National Smart Grid Mission.
The Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), with a budget of Rs 3,03,758 crore, is aimed at enhancing operational efficiencies and financial sustainability across distribution utilities by replacing old meters with smart ones.
Praveen Gupta of the Central Electricity Authority emphasizes the critical need for balanced planning in generation, transmission, and storage, while Dinesh Batra highlights the urgency of addressing technical stresses as thermal power systems adapt to more flexible operations.