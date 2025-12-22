Left Menu

Smart Solutions Revolutionizing India's Power Distribution

Innovative solutions like smart metering and smart grids are transforming India's domestic power distribution sector, enhancing efficiency and consumer empowerment. The Revamped Distribution Sector Scheme aims for financial sustainability by replacing conventional meters with smart ones. Experts stress balanced planning amid rising renewable energy penetration.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 22-12-2025 18:49 IST | Created: 22-12-2025 18:49 IST
Smart Solutions Revolutionizing India's Power Distribution
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

Smart metering and grid technologies are significantly advancing India's power distribution sector, improving billing efficiency and consumer empowerment, as stated by Atul Bali, Director of the National Smart Grid Mission.

The Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), with a budget of Rs 3,03,758 crore, is aimed at enhancing operational efficiencies and financial sustainability across distribution utilities by replacing old meters with smart ones.

Praveen Gupta of the Central Electricity Authority emphasizes the critical need for balanced planning in generation, transmission, and storage, while Dinesh Batra highlights the urgency of addressing technical stresses as thermal power systems adapt to more flexible operations.

TRENDING

1
Lucas Alario's Double Seals Estudiantes' Dramatic Trophy Win

Lucas Alario's Double Seals Estudiantes' Dramatic Trophy Win

 Global
2
WWII Navy veteran Ira 'Ike' Schab, one of last remaining Pearl Harbor survivors, dies at 105

WWII Navy veteran Ira 'Ike' Schab, one of last remaining Pearl Harbor surviv...

 United States
3
In Pursuit of Peace: The Great Gamble in Ukraine's Future

In Pursuit of Peace: The Great Gamble in Ukraine's Future

 Global
4
Rain Interrupts England's Chase on Final Day

Rain Interrupts England's Chase on Final Day

 Australia

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Data centres can go green with biomass, water retention and clean power

Sustainable AI remains possible but only with strong governance and regulation

IT governance boosts sustainability only through digital financial transformation

EU AI Act risks failure without strong enforcement capacity

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025