Saudi Arabia Calls for Forum to Address Yemen's Southern Issue

Saudi Arabia's foreign ministry has welcomed a request from Yemen's presidential council for a forum in Riyadh. This initiative aims to address Yemen's southern issue by engaging southern factions in a discussion to develop fair solutions, as stated by the Saudi ministry.

Saudi Arabia's foreign ministry announced on Saturday its support for a request from Yemen's Saudi-backed presidential council to hold a forum in Riyadh. This forum aims to tackle Yemen's southern issue, seeking involvement from various southern factions.

The Saudi ministry emphasized the importance of the forum in creating a comprehensive vision for equitable solutions to the long-standing southern issue. The statement extended an invitation to southern factions to participate actively in the discussions.

The initiative reflects Saudi Arabia's ongoing diplomatic efforts to stabilize the region, with the forum poised to become a platform for meaningful dialogue among Yemeni factions.

