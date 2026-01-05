Left Menu

Reviving Manipur: Tourism and Agriculture Lead the Way

Manipur is witnessing signs of economic revival as tourism flourishes at Loktak Lake and progressive farming renews hope. A farmer, Ningthoujam Inaocha, succeeds in sustainable agriculture post-pandemic, contributing to local employment and showcasing the potential for financial self-reliance through scientific farming.

Tourists enjoy boat ride at Loktak Lake in Manipur (Photo/ANI). Image Credit: ANI
In Manipur, hopes for economic recovery are emerging as tourism and agriculture show promising signs of revival. At Loktak Lake, Northeast India's largest freshwater lake, tourists are returning to enjoy its scenic beauty and unique Phumdis, offering a glimpse of normalcy returning to the state.

In Bishnupur district's Kumbi Terakha village, farmer Ningthoujam Inaocha is making waves with his successful comeback in agriculture. After enduring setbacks during the COVID-19 pandemic and prolonged local unrest, Inaocha's sustainable farming practices have not only restored his livelihood but also provided employment opportunities for locals.

Inaocha cultivates vegetables on one lourak of land, producing cabbage, cauliflower, broccoli, and mustard. His dedication has yielded significant profits, earning him roughly Rs 20 lakh annually. He advocates scientific farming practices for greater productivity, aiming for financial self-reliance in Manipur's agricultural sector.

