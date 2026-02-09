India's Strategic Energy Diversification Amid Global Pressures
India plans to ensure reliable, secure energy supplies by diversifying sources, despite foreign pressures. The Indian Foreign Secretary emphasized a consumer-centered energy policy, while also addressing Russia-related import concerns amidst global trade dynamics.
India is reinforcing its commitment to diversify energy sources to secure reliable and affordable supplies for its citizens, according to Indian Foreign Secretary Vikram Misri. Speaking at a media briefing, Misri responded to U.S. President Donald Trump's recent comments about India's stance on Russian oil imports.
Misri highlighted India's intent to safeguard consumer interests through a balanced energy strategy that ensures availability, fair pricing, and supply reliability. He clarified that India does not rely on a single source for oil and intends to continue importing from various suppliers based on market conditions.
The conversation comes after Trump lifted a 25% tariff on imports from India over Russian oil transactions, while Russia acknowledged India's diversification efforts as a longstanding approach. Amid U.S.-India talks, India's Russian oil imports saw a decline, noted Reuters, as refiners explore alternatives under Western sanctions.
(With inputs from agencies.)
