Left Menu

Diplomatic Summit: Russia-Cuba Discussions Amid U.S. Blockade

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is set to meet his Cuban counterpart in Moscow to discuss the ongoing U.S. blockade against Cuba. The Russian Foreign Ministry emphasizes Moscow's commitment to supporting Havana, labeling the blockade as 'illegitimate.' The discussions highlight Russia's diplomatic role in global affairs.

Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 18-02-2026 14:25 IST | Created: 18-02-2026 14:25 IST
Diplomatic Summit: Russia-Cuba Discussions Amid U.S. Blockade
Sergei Lavrov
  • Country:
  • Russia

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is scheduled to engage in high-level talks with his Cuban counterpart in Moscow this Wednesday. The discussions come in response to what is described as an 'illegitimate' blockade by the United States against Cuba.

The meeting underscores Russia's continued diplomatic support and strategic alliance with Havana amid escalating geopolitical tensions. Both nations are expected to address ways to counteract U.S. policies that have significant impacts on Cuba's economy and development.

Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova reiterated Moscow's commitment to aiding Cuba, emphasizing the strong bilateral ties that have persisted despite international pressures.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
ED's Historic Crackdown: Over 247 Assets Worth Rs 10,000 Crore Seized in PACL Ponzi Scam

ED's Historic Crackdown: Over 247 Assets Worth Rs 10,000 Crore Seized in PAC...

 India
2
Tech Stocks Rally as AI Fears Subside Ahead of Fed Minutes

Tech Stocks Rally as AI Fears Subside Ahead of Fed Minutes

 Global
3
Arunachal Pradesh's Quest for Autonomy: A Call for Amendments

Arunachal Pradesh's Quest for Autonomy: A Call for Amendments

 India
4
BJP Strengthens Hold in Rajya Sabha Ahead of March Polls

BJP Strengthens Hold in Rajya Sabha Ahead of March Polls

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Hallucinated medical advice threatens trust in AI-assisted breastfeeding support

Language inequality deepens as AI development favors dominant tongues

AI, satellite intelligence and multi-agent design signal new era for FINtech

AI in event logistics: Key barriers and success factors

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026