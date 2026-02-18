Diplomatic Summit: Russia-Cuba Discussions Amid U.S. Blockade
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is set to meet his Cuban counterpart in Moscow to discuss the ongoing U.S. blockade against Cuba. The Russian Foreign Ministry emphasizes Moscow's commitment to supporting Havana, labeling the blockade as 'illegitimate.' The discussions highlight Russia's diplomatic role in global affairs.
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is scheduled to engage in high-level talks with his Cuban counterpart in Moscow this Wednesday. The discussions come in response to what is described as an 'illegitimate' blockade by the United States against Cuba.
The meeting underscores Russia's continued diplomatic support and strategic alliance with Havana amid escalating geopolitical tensions. Both nations are expected to address ways to counteract U.S. policies that have significant impacts on Cuba's economy and development.
Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova reiterated Moscow's commitment to aiding Cuba, emphasizing the strong bilateral ties that have persisted despite international pressures.
