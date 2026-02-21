Exploring Sustainable Palm Oil Cultivation for India's Edible Oil Security
A seminar focused on sustainable palm oil cultivation in India, discussing ways to bolster the nation's edible oil security. Organized by FARE Labs, it brought together experts to deliberate on nutritional science, health implications, and strategies to reduce import dependency through sustainable practices and innovative approaches.
- Country:
- India
At a seminar held on Saturday, experts in India deliberated on sustainable palm oil cultivation and strategies to strengthen the nation's edible oil security. Organized by FARE Labs, the event titled 'Nutritional & Functional Aspects of Palm Oil' provided a platform for scientists, policymakers, and industry leaders to collaborate.
Discussions featured insights on the nutritional science of palm oil, its health implications, and quality parameters. Experts from leading institutions, including AIIMS-Delhi, and ICAR, shared strategies for reducing import dependency via sustainable cultivation and improved agronomic practices.
Dr. S K Singh from ICAR highlighted the role of scientific practices in fortifying oil security, while Dr. T Mohapatra of PPVFRA emphasized the importance of innovation and farmer-centric approaches in oil palm expansion.
(With inputs from agencies.)