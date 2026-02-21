Left Menu

Exploring Sustainable Palm Oil Cultivation for India's Edible Oil Security

A seminar focused on sustainable palm oil cultivation in India, discussing ways to bolster the nation's edible oil security. Organized by FARE Labs, it brought together experts to deliberate on nutritional science, health implications, and strategies to reduce import dependency through sustainable practices and innovative approaches.

Devdiscourse News Desk | Gurugram | Updated: 21-02-2026 23:14 IST | Created: 21-02-2026 23:14 IST
Exploring Sustainable Palm Oil Cultivation for India's Edible Oil Security
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

At a seminar held on Saturday, experts in India deliberated on sustainable palm oil cultivation and strategies to strengthen the nation's edible oil security. Organized by FARE Labs, the event titled 'Nutritional & Functional Aspects of Palm Oil' provided a platform for scientists, policymakers, and industry leaders to collaborate.

Discussions featured insights on the nutritional science of palm oil, its health implications, and quality parameters. Experts from leading institutions, including AIIMS-Delhi, and ICAR, shared strategies for reducing import dependency via sustainable cultivation and improved agronomic practices.

Dr. S K Singh from ICAR highlighted the role of scientific practices in fortifying oil security, while Dr. T Mohapatra of PPVFRA emphasized the importance of innovation and farmer-centric approaches in oil palm expansion.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Political Turmoil in Lyon: Tribute March for Activist Amplifies Tensions

Political Turmoil in Lyon: Tribute March for Activist Amplifies Tensions

 France
2
JPMorgan's Bold Move: Closing Trump's Accounts Amid Political Turmoil

JPMorgan's Bold Move: Closing Trump's Accounts Amid Political Turmoil

 Global
3
NASA's Ambitious Lunar Target: Artemis II and Starliner Woes

NASA's Ambitious Lunar Target: Artemis II and Starliner Woes

 Global
4
Major Developments in Health: High Altitudes, Drug Approvals, and Regulatory Changes Shake Sector

Major Developments in Health: High Altitudes, Drug Approvals, and Regulatory...

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

How AI reinforces supply chains amid global disruptions: Lessons from China

AI is a double-edged sword for digital privacy

Gender equality and social integration shape clean energy progress

Dialogue-based AI coaching increases ethical awareness in universities

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026