Middle East Tensions Send Shockwaves Through U.S. Markets
U.S. stock index futures fell over 1% due to fears of a prolonged Middle East conflict affecting global trade. Airline and financial stocks suffered, while safe havens like precious metals and defense stocks rose. Oil price hikes added to inflation fears amidst federal interest rate uncertainties.
U.S. stock index futures declined over 1% on Monday, driven by investor concerns about the potential for a long-term Middle East conflict to disrupt global trade and spark inflation.
Airline and financial stocks experienced significant premarket losses, while safe havens like precious metals and defense stocks gained strength. Oil price increases further compounded inflation worries as global uncertainties mounted.
With geopolitical tensions rising, the markets faced added pressure from pre-existing concerns, including AI disruptions and private credit market instability, leading to significant stock drops in major indexes.
