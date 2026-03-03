Left Menu

Indonesia's Fiscal Strategy Amidst Middle East Tensions

Indonesia is poised to adjust its budget to maintain a fiscal deficit below 3% of GDP as Middle East tensions threaten oil price spikes. The finance ministry, led by Purbaya Yudhi Sadewa, shows readiness to scale back expenditures, amid investor concerns and economic pressures affecting fiscal stability.

Indonesia is set to recalibrate its budget strategy to keep its fiscal deficit under 3% of GDP, an imperative move as conflicts in the Middle East risk escalating oil prices. Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa announced contingency plans at a crucial moment, marking a significant policy shift to cushion economic impacts.

The nation, grappling with a downtrodden rupiah and a declining stock market in 2026, faces the complexities of sustaining growth targets. Purbaya's leadership underscores attempts to achieve President Prabowo Subianto's ambitious 8% GDP growth without breaching the deficit ceiling. The possibility of scaling back the expansive free meals program highlights fiscal discipline priorities.

International credit agencies like Moody's have expressed caution, adjusting Indonesia's credit outlook to negative, citing social program expenditures as a critical concern. Meanwhile, Danantara's position as a sovereign wealth fund is scrutinized. Amid these challenges, Purbaya remains undeterred, emphasizing the optimization of fiscal conditions to promote economic growth.

