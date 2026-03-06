BRIEF-India Government All Oil Refining Companies Operating In India Shall Maximize And Ensure That Propane And Butane Streams Are Utilised For Production Of Liquefied Petroleum Gas (Lpg) And Make It Available To .Iocl, HPCL And BPCL
Bharat Petroleum Corporation Ltd: * INDIA GOVERNMENT: ALL OIL REFINING COMPANIES OPERATING IN INDIA SHALL MAXIMIZE AND ENSURE THAT PROPANE AND BUTANE STREAMS ARE UTILISED FOR PRODUCTION OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) AND MAKE IT AVAILABLE TO .IOCL, HPCL AND BPCL
* INDIA GOVERNMENT: ASK REFINERS NOT TO USE PROPANE BUTANE FOR PETROCHEMICAL PRODUCTION * INDIA ASKS REFINERS TO SELL LPG TO DOMESTIC CUSTOMERS ONLY Source text: Further company coverage:
