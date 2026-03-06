Left Menu

BRIEF-India Government All Oil Refining Companies Operating In India Shall Maximize And Ensure That Propane And Butane Streams Are Utilised For Production Of Liquefied Petroleum Gas (Lpg) And Make It Available To .Iocl, HPCL And BPCL

Reuters | Updated: 06-03-2026 10:42 IST | Created: 06-03-2026 10:42 IST
Bharat Petroleum ​Corporation ​Ltd: * ‌INDIA GOVERNMENT: ​ALL OIL REFINING ‌COMPANIES OPERATING IN INDIA SHALL MAXIMIZE AND ‌ENSURE THAT PROPANE ‌AND BUTANE STREAMS ARE UTILISED FOR PRODUCTION ⁠OF ​LIQUEFIED ⁠PETROLEUM GAS (LPG) AND MAKE IT ⁠AVAILABLE TO .IOCL, HPCL ​AND BPCL

* INDIA ⁠GOVERNMENT: ASK REFINERS NOT ⁠TO ​USE PROPANE BUTANE FOR PETROCHEMICAL PRODUCTION * ⁠INDIA ASKS REFINERS ⁠TO ⁠SELL LPG TO DOMESTIC CUSTOMERS ‌ONLY Source ‌text: Further company ​coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

