Bihar's LPG Crisis: Protests and Administrative Actions
Amidst reports and protests over cooking gas shortages in Bihar, the administration claims no shortage exists, taking measures against irregularities, including registering FIRs and forming Quick Response Teams to ensure proper distribution. Despite public unrest, officials maintain supply levels are adequate and urge calm against misinformation.
- Country:
- India
Amidst rising tensions, long lines formed outside gas agencies in Bihar as citizens awaited their LPG cylinders, despite officials assuring that supplies remain robust. District authorities have committed to stern action against black marketing and are tackling alleged delivery shortfalls.
In Patna, an FIR was lodged against a gas delivery worker accused of mishandling bookings. Meanwhile, gas agency inspections intensified, leading to closure orders for non-compliant operators. Authorities issued a district-wide helpline to assist frustrated consumers.
Despite claims of widespread issues, Bihar's district magistrates maintain the situation under control, refuting rumors, and ensuring swift corrective measures. Proactive coordination with gas providers, regular stock assessments, and public grievance platforms aim to quell concerns.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Defacing for Linguistic Equality: The 'May 17 Movement' Protests
Kolkata Police Cracks Down on LPG Black Marketing
Legal Clash: Trump Administration Takes On California's Emission Standards
Battles Beyond the Arena: Ukraine's Paralympic Protests
Bihar Tackles LPG Crisis Amid Protests, Ensures Sufficient Supply