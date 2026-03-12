Left Menu

Bihar's LPG Crisis: Protests and Administrative Actions

Amidst reports and protests over cooking gas shortages in Bihar, the administration claims no shortage exists, taking measures against irregularities, including registering FIRs and forming Quick Response Teams to ensure proper distribution. Despite public unrest, officials maintain supply levels are adequate and urge calm against misinformation.

Bihar's LPG Crisis: Protests and Administrative Actions
Amidst rising tensions, long lines formed outside gas agencies in Bihar as citizens awaited their LPG cylinders, despite officials assuring that supplies remain robust. District authorities have committed to stern action against black marketing and are tackling alleged delivery shortfalls.

In Patna, an FIR was lodged against a gas delivery worker accused of mishandling bookings. Meanwhile, gas agency inspections intensified, leading to closure orders for non-compliant operators. Authorities issued a district-wide helpline to assist frustrated consumers.

Despite claims of widespread issues, Bihar's district magistrates maintain the situation under control, refuting rumors, and ensuring swift corrective measures. Proactive coordination with gas providers, regular stock assessments, and public grievance platforms aim to quell concerns.

