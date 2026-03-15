Drone Debris Incites Blaze at Major Russian Oil Hub
A fire erupted at an oil facility in Russia's Krasnodar region following debris from a fallen drone, according to Russian authorities. The incident near Tikhoretsk, where Ukrainian drones previously attacked an oil station, resulted in no casualties. The Tikhoretsk hub is crucial for oil distribution to the Black Sea port of Novorossiysk.
Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 15-03-2026 13:16 IST | Created: 15-03-2026 13:16 IST
A destructive blaze ignited at an oil facility in Russia's Krasnodar region, officials reported after drone debris fell onto the site.
Though the fire was extinguished, it came as part of ongoing drone attacks targeting the area's energy infrastructure. Authorities refrained from confirming if it was the same location hit last Thursday.
The Tikhoretsk oil hub, a vital supply route to the Black Sea port of Novorossiysk, holds strategic importance for Russia, intensifying concerns over regional security amid repeated UAV strikes.
(With inputs from agencies.)
