Blaze at Russian Oil Terminal Sparks Massive Firefighting Operation
A significant fire erupted at an oil terminal in Tikhoretsk, Russia's Krasnodar region, involving extensive firefighting efforts. With no reported casualties, the cause remains unclear. Firefighters along with Russia's emergencies ministry are combating the blaze, amidst ongoing conflict with Ukraine targeting Russian military and industrial sites.
Devdiscourse News Desk | Updated: 18-04-2026 04:47 IST | Created: 18-04-2026 04:47 IST
A major fire ignited at an oil terminal in Tikhoretsk, nestled in Russia's Krasnodar region, prompting an extensive emergency response early Saturday morning.
While no casualties have been reported, the cause of the fire remains undetermined. Over 220 firefighters supported by 56 vehicles have been engaged in controlling the blaze.
This incident comes amidst Ukraine's strategic efforts to diminish Russia's military capabilities, as noted by Ukrainian commander Oleksandr Syskyi.
(With inputs from agencies.)
