Left Menu

China Commissions Third Aircraft Carrier: The Electromagnetic Fujian

China has commissioned its third aircraft carrier, the electromagnetic catapult-equipped Fujian, marking a significant advancement in its naval capabilities. This development highlights China's transition to far seas defense. The Fujian has launched its first catapult-assisted operations, boosting China's military presence and redefining naval aviation capabilities.

Devdiscourse News Desk | Updated: 07-11-2025 13:09 IST | Created: 07-11-2025 13:09 IST
China Commissions Third Aircraft Carrier: The Electromagnetic Fujian
Chinese President Xi Jinping (File Photo/ANI). Image Credit: ANI
  • Country:
  • China

China has officially commissioned its third aircraft carrier, the Fujian, equipped with advanced electromagnetic catapults, signaling a major leap in its naval prowess. President Xi Jinping attended the ceremony in Sanya City, marking this milestone in China's maritime endeavors, as reported by Xinhua News Agency.

The Fujian, named after the Fujian Province, represents a vital transformation in the People's Liberation Army Navy's strategy, shifting focus from coastal to far seas defense. This transition solidifies China's status with three operational carriers, redefining its naval defense capabilities.

The Fujian's electromagnetic catapult technology enables aircraft to take off fully armed, enhancing combat readiness and sortie rates. On September 22, it successfully carried out catapult-assisted operations with J-15T, J-35, and KJ-600 aircraft, featured in China's recent V-Day parade. Meanwhile, China denied US claims about secret nuclear testing as unfounded.

TRENDING

1
Doctor Arrested for Supporting Banned Outfit in J&K

Doctor Arrested for Supporting Banned Outfit in J&K

 India
2
People of Bihar have faith in track record of Modi and Nitish, says Prime Minister at Aurangabad poll rally.

People of Bihar have faith in track record of Modi and Nitish, says Prime Mi...

 India
3
Amit Shah's Call for Bihar's Transformation

Amit Shah's Call for Bihar's Transformation

 India
4
Kerala UDF Opposition Targets LDF Over Health Crisis and Sabarimala Gold Scandal

Kerala UDF Opposition Targets LDF Over Health Crisis and Sabarimala Gold Sca...

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

From Green to Brown: How Rising Heat Is Turning the World’s Continents to Dust

A Global Blueprint for Adolescent Health: WHO Unveils Competency-Based Framework

Digitalisation Challenges Banks’ Confidence in Long-Term Deposit Stability, Says ECB

Smartphone Sensors and RFID Revolutionize Food Traceability with Real-Time Monitoring

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025