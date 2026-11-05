Rugby-Much-changed Italy give debut to Locatelli against South Africa
Italy head coach Gonzalo Quesada made 10 changes, mostly enforced by injuries, when he named his side to face South Africa in Saturday's Nations Championship fixture in Turin, where flanker Samuele Locatelli will make his debut. Team: 15-Mirko Belloni, 14-Ange Capuozzo, 13-Paolo Odogwu, 12-Leonardo Marin, 11-Monty Ioane, 10-Paolo Garbisi, 9-Alessandro Fusco, 8-Lorenzo Cannone, 7-Samuele Locatelli, 6-Alessandro Ortombina, 5-Federico Ruzza, 4-Niccolo Cannone, 3-Simone Ferrari, 2-Giacomo Nicotera, 1-Muhamed Hasa
Replacements: 16-Tommaso Di Bartolomeo, 17-Danilo Fischetti, 18-Ion Neculai, 19-Enoch Opoku Gyamfi, 20-Ross Vintcent, 21-Manuel Zuliani, 22-Stephen Varney, 23-Tommaso Allan