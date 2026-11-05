Rugby-Much-changed Italy give debut to Locatelli against South Africa

Reuters | Updated: 05-11-2026 17:40 IST | Created: 05-11-2026 17:40 IST
Rugby-Much-changed Italy give debut to Locatelli against South Africa

Italy head coach Gonzalo Quesada made ​10 changes, mostly enforced by ​injuries, when he named ‌his side ​to face South Africa in Saturday's Nations Championship fixture in Turin, where flanker Samuele Locatelli will ‌make his debut. Team: 15-Mirko Belloni, 14-Ange Capuozzo, 13-Paolo Odogwu, 12-Leonardo Marin, 11-Monty Ioane, ⁠10-Paolo Garbisi, 9-Alessandro Fusco, 8-Lorenzo Cannone, 7-Samuele Locatelli, 6-Alessandro Ortombina, 5-Federico Ruzza, 4-Niccolo ⁠Cannone, 3-Simone ⁠Ferrari, 2-Giacomo Nicotera, 1-Muhamed Hasa

Replacements: 16-Tommaso Di Bartolomeo, 17-Danilo Fischetti, 18-Ion Neculai, 19-Enoch Opoku Gyamfi, 20-Ross Vintcent, 21-Manuel Zuliani, ‌22-Stephen ‌Varney, 23-Tommaso Allan

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