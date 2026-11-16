Russian online retailer Wildberries' CEO being put on EU sanctions list, says France
France's foreign minister said on Monday that Tatyana Kim, chief executive of Russian online retailer Wildberries, was being put on a European Union sanctions list. Ukraine has been hitting Wildberries facilities since mid-July.
Ukraine says Wildberries, whose vast product range includes items such as night-vision goggles, ammunition pouches and helmets, alongside regular clothing, cosmetics and electronics, is supporting Russia's war effort. The company and the Kremlin say it does not supply the Russian army.