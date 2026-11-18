Drone attacks sets ablaze two industrial facilities in Russia’s Krasnodar
Two industrial facilities in Russia's Krasnodar region caught fire after a drone attack, with four injured, regaional authorities said on Wednesday.
Two industrial facilities in Russia's Krasnodar region caught fire after a drone attack, with four injured, regaional authorities said on Wednesday.
Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.
By submitting, you agree that we may use your email address to respond.