Rugby-5 changes for Australia as they take on Wales
Australia have rotated their front row but kept the same backline for Saturday’s Nations Championship clash against Wales as they seek to end a run of eight successive losses in Europe. Team: 15-Tom Wright, 14-Max Jorgensen, 13-Joseph-Aukuso Suaalii, 12-Len Ikitau, 11-Harry Potter, 10-Carter Gordon, 9-Ryan Lonergan, 8-Harry Wilson (captain), 7-Carlo Tizzano, 6-Rob Valetini, 5-Tom Hooper, 4-Josh Canham, 3-Taniela Tupou, 2-Brandon Paenga-Amosa, 1-Isaac Kailea
Replacements: 16-Billy Pollard, 17-Angus Bell, 18-Allan Alaalatoa, 19-Jeremy Williams, 20-Fraser McReight, 21-Kalani Thomas, 22-Ben Donaldson, 23-Filipo Daugunu. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Thomas Derpinghaus)