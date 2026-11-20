Russia says it hits sea vessels, energy and transport facilities in Ukraine
Russia's Defence Ministry said on Friday its forces hit defence industry facilities as well as energy and transport infrastructure in several regions of Ukraine including the capital Kyiv.
In Kyiv, Russian forces hit road and rail bridges used to transport weapons and military equipment to the battlefield, the ministry said in its statement. The ministry said Russian forces also hit port infrastructure facilities in the Odesa region and sea vessels used for Ukrainian military purposes, later adding that they had struck a cargo vessel carrying military equipment to Ukraine's port of Odesa.