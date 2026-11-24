China investigates Politburo member Chen Jining, Xinhua says
Shanghai's party chief Chen Jining, a member of China's elite Politburo, is under investigation, China's state-run Xinhua news agency said on Tuesday.
Shanghai's party chief Chen Jining, a member of China's elite Politburo, is under investigation, China's state-run Xinhua news agency said on Tuesday.
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