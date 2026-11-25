Ukraine says it hit Savasleika airfield in Russia's Nizhny Novgorod region
Ukraine's military hit the Savasleika airfield in Russia's Nizhny Novgorod region overnight, Ukraine's Defence Ministry said on Wednesday.
Ukraine's military hit the Savasleika airfield in Russia's Nizhny Novgorod region overnight, Ukraine's Defence Ministry said on Wednesday.
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