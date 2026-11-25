Rugby-Fiji ring changes for Nations Championship playoff against Italy
Fiji have changed the front row of the scrum as well as the halfback and centre pairings for their Nations Championship 11th place clash against Italy at Twickenham on Friday. Team: 15-Ponipate Loganimasi, 14-Jiuta Wainiqolo, 13-Iosefo Masi, 12-Vinaya Habosi, 11-Peniasi Dakuwaqa, 10-Caleb Muntz, 9-Terio Tamani, 8-Kitione Salawa, 7-Elia Canakaivata, 6-Mesake Vocevoce, 5-Isoa Nasilasila (captain), 4-Setareki Turagacoke, 3-Inoke Ravuiwasa, 2-Peniami Narisia, 1-Vilikesa Nairau
Replacements: 16-Tevita Ikanivere, 17-Peni Ravia, 18-Luke Tagio, 19-Joseva Tamani, 20-Etonia Waqa, 21-Frank Lomani, 22-Isikeli Rabitu, 23-Sireli Maqala. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ed Osmond)