Rugby-Cannone handed Italy captaincy for Fiji rematch
Italy head coach Gonzalo Quesada named Niccolo Cannone as captain and made five changes to his starting side for Friday's Nations Championship 11th-place playoff against Fiji at Twickenham. Team: 15-Tommaso Allan, 14-Ange Capuozzo, 13-Federico Mori, 12-Leonardo Marin, 11-Monty Ioane, 10-Paolo Garbisi, 9-Stephen Varney, 8-Enoch Opoku Gyamfi, 7-Manuel Zuliani, 6-Ross Vintcent, 5-Federico Ruzza, 4-Niccolo Cannone (captain), 3-Marco Riccioni, 2-Tommaso Di Bartolomeo, 1-Danilo Fischetti
Replacements: 16-Giacomo Nicotera, 17-Ivan Nemer, 18-Ion Neculai, 19-Andrea Zambonin, 20-Lorenzo Cannone, 21-Alessandro Ortombina, 22-Alessandro Fusco, 23-Paolo Odogwu (Reporting by Trevor Stynes)