Mumbai, Nov 12 (PTI) BULLION CLOSING

Mumbai, Nov 12 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | Mumbai | Updated: 12-11-2020 18:04 IST | Created: 12-11-2020 18:04 IST
BULLION CLOSING(INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES )SILVER SPOT (IN RS PER kg ) : 62797.00 STANDARD GOLD (99.5) : 50499.00 PURE GOLD (99.9) : 50702.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES)LONDON 12111730 (5:30 pm)SILVER SPOT (IN RS PER kg ) : 62797.00 STANDARD GOLD (99.5) : 50499.00 PURE GOLD (99.9) : 50702.00 PTI MUM SVC SHWSHW
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